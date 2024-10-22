Министерству финансов поручено увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренные Государственному комитету по стандартизации на прикладные исследования в области общегосударственной деятельности, на Br1,883 млн для проведения научно-исследовательских работ по государственной научно-технической программе «Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование», указанной в перечне государственных научно-технических программ на 2021−2025 годы.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Правительство увеличило финансирование исследований Госстандарта
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство увеличило финансирование исследований Госстандарта в этом году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 октября 2024 года № 774, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Министерству финансов поручено увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренные Государственному комитету по стандартизации на прикладные исследования в области общегосударственной деятельности, на Br1,883 млн для проведения научно-исследовательских работ по государственной научно-технической программе «Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование», указанной в перечне государственных научно-технических программ на 2021−2025 годы.