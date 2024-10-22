Правительство увеличило финансирование исследований Госстандарта

Министерству финансов поручено увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренные Государственному комитету по стандартизации на прикладные исследования в области общегосударственной деятельности, на Br1,883 млн для проведения научно-исследовательских работ по государственной научно-технической программе «Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование», указанной в перечне государственных научно-технических программ на 2021−2025 годы.



Постановление вступает в силу после его официального опубликования.