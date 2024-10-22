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$624 млн достиг товарооборот Северо-Казахстанской области с Россией

Делегация Омской области посетила Казахстан.

Источник: акимат Северо-Казахстанской области

АСТАНА, 22 окт — Sputnik. Товарооборот Казахстана с Российской Федерацией вырос.

Это можно увидеть на примере Северо-Казахстанской области. Товарооборот региона с соседним государством достиг 624 миллионов долларов.

Такие цифры озвучили в Петропавловске, во время приезда делегации Омской области во главе с губернатором Виталием Хоценко.

На встрече с акимом области Гауезом Нурмухамбетовым обсудили дальнейшее укрепление межрегионального сотрудничества между регионами. Также озвучили предложения по развитию партнерства.

За последние три года товарооборот Северо-Казахстанской области с Российской Федерацией вырос в 1,5 раза. Потенциал сотрудничества между приграничными регионами огромен и его будут развивать во всех направлениях, отметили в акимате.

«В целях дальнейшего укрепления сотрудничества и развития бизнес связей состоялось подписание меморандумов между СЭЗ Qyzyljar и ООО “ДиборЭкспорт”, а также между Центром обслуживания инвесторов и ООО “ЗМК МОСТ”. В рамках подписанных документов планируется реализация проекта “сборка сельскохозяйственной техники” на территории СЭЗ “Qyzyljar” и “производство металлоконструкций для строительства крупных инфраструктурных сооружений”, — сообщил акимат.

На 2025 год запланировано проведение взаимных презентации инвестиционного потенциала двух регионов.

Помимо встречи в акимате, возложили цветы к памятнику Абая и Пушкина, пообщались с представителями этнокультурных объединений областной Ассамблеи.

А еще делегация Омской области посетила промышленные предприятия, объекты образования, спорта и культуры.

экономика