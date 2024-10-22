$624 млн достиг товарооборот Северо-Казахстанской области с Россией

АСТАНА, 22 окт — Sputnik. Товарооборот Казахстана с Российской Федерацией вырос.
Это можно увидеть на примере Северо-Казахстанской области. Товарооборот региона с соседним государством достиг 624 миллионов долларов.
Такие цифры озвучили в Петропавловске, во время приезда делегации Омской области во главе с губернатором Виталием Хоценко.
На встрече с акимом области Гауезом Нурмухамбетовым обсудили дальнейшее укрепление межрегионального сотрудничества между регионами. Также озвучили предложения по развитию партнерства.
За последние три года товарооборот Северо-Казахстанской области с Российской Федерацией вырос в 1,5 раза. Потенциал сотрудничества между приграничными регионами огромен и его будут развивать во всех направлениях, отметили в акимате.
«В целях дальнейшего укрепления сотрудничества и развития бизнес связей состоялось подписание меморандумов между СЭЗ Qyzyljar и ООО “ДиборЭкспорт”, а также между Центром обслуживания инвесторов и ООО “ЗМК МОСТ”. В рамках подписанных документов планируется реализация проекта “сборка сельскохозяйственной техники” на территории СЭЗ “Qyzyljar” и “производство металлоконструкций для строительства крупных инфраструктурных сооружений”, — сообщил акимат.
На 2025 год запланировано проведение взаимных презентации инвестиционного потенциала двух регионов.
Помимо встречи в акимате, возложили цветы к памятнику Абая и Пушкина, пообщались с представителями этнокультурных объединений областной Ассамблеи.
А еще делегация Омской области посетила промышленные предприятия, объекты образования, спорта и культуры.