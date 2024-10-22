Лондон выделит Киеву кредит за счет российских активов. Военная операция, день 972-й

8:25 Франция предложила обсудить размещение на Украине «неядерных сил сдерживания». Министр обороны Себастьян Лекорню считает, что это необходимо для отражения «новой угрозы» со стороны России. Разместить «неядерные силы сдерживания» на Украине на прошлой неделе предложил президент Владимир Зеленский как один из пунктов его «плана победы» по урегулированию конфликта с РФ.

