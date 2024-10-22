Лондон выделит Киеву кредит за счет российских активов. Военная операция, день 972-й

8:25 Франция предложила обсудить размещение на Украине «неядерных сил сдерживания». Министр обороны Себастьян Лекорню считает, что это необходимо для отражения «новой угрозы» со стороны России. Разместить «неядерные силы сдерживания» на Украине на прошлой неделе предложил президент Владимир Зеленский как один из пунктов его «плана победы» по урегулированию конфликта с РФ.
8:21 Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал «Общественное».
8:18 Великобритания предоставит Украине дополнительное финансирование в размере £2,26 млрд ($2,9 млрд) в рамках кредита, который будет обеспечен за счет процентов с заблокированных российских активов, сообщили в британском правительстве.
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8:11 В Тамбовской области после атаки беспилотника ВСУ загорелось предприятие АО «Биохим», сообщил губернатор Максим Егоров. Примерно через час возгорание потушили. Предварительно, никто не пострадал.
В Воронежской области также было атаковано предприятие, сообщил губернатор Александр Гусев.
8:07 В Тульской области из-за атаки дронов повреждены здания Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областями — Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 972-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.