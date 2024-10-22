«Он (Трамп) заставит Украину сдаться в битве с агрессором в нарушение ее суверенитета. Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве», — заявил Харрис на предвыборном мероприятии в штате Мичиган.
По мнению Харрис, Трампом легко манипулируют, в том числе с помощью лести. «Им манипулируют, он так легко позволяет собой манипулировать с помощью лести и любезности, в том числе диктаторам и автократам всего мира», — сказала кандидат в президенты.
Харрис делала подобные заявление в рамках состоявшихся в сентябре теледебатов. Трамп тогда парировал, что его оппонентка по президентской гонке, несмотря на встречу с украинским руководством на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 2022 года, не смогла предотвратить начало военных действий на Украине, а Путин «сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В Кремле ранее выражали сожаление, что Россия и личность ее президента являются неотъемлемой частью политической борьбы в США.