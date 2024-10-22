В случае победы Трампа «Путин будет восседать в Киеве», заявила Харрис

Харрис делала подобные заявление в рамках состоявшихся в сентябре теледебатов. Трамп тогда парировал, что его оппонентка по президентской гонке, несмотря на встречу с украинским руководством на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 2022 года, не смогла предотвратить начало военных действий на Украине, а Путин «сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас».