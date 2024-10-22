Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию

В статье отмечается, что целью должны были стать «охраняемые лица». Кроме того, американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад.



Издание пишет, что спецслужбы задержали в будапештском пабе Legenda шестерых мужчин и женщин, но у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольные ружья и как минимум одно охолощенное оружие.



Венгерским восстанием называют вооруженное восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками.