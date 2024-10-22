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Стало известно, о какой угрозе США предупредили Венгрию

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции на годовщину восстания 1956 года, пишет издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

Источник: © РИА Новости

«На выходных венгерские службы получили информацию от американских партнеров о том, что молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции, запланированной на ближайшее время», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что целью должны были стать «охраняемые лица». Кроме того, американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад.

Издание пишет, что спецслужбы задержали в будапештском пабе Legenda шестерых мужчин и женщин, но у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольные ружья и как минимум одно охолощенное оружие.

Венгерским восстанием называют вооруженное восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками.