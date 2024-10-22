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Омич, пытавшийся поджечь ЖД-оборудование, назвал себя нацистом

Мужчину задержали.

Источник: ФСБ

Пресс-служба УФСБ России по Омской области сообщила о задержании омича, который причастен к поджогу ЖД-оборудования.

На допросе мужчина рассказал, что что являясь сторонником нацистской идеологии, инициативно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных Сил РФ.

Он получил задание в мессенджере поджечь железнодорожное оборудование. Получив координаты, мужчина взял зажигательную смесь и поджёг релейный шкаф. Кроме того, выяснилось, что этот же омич наносил надписи на фасадах зданий в общественных местах, дискредитирующие действующую власть РФ. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее мы сообщали о задержании омича, который работал на украинские спецслужбы. Сообщается, что 18-летний парень публично призывал пользователей к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных граждан РФ, а также занимался сбором денежных средств для финансирования ВСУ.