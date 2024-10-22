Омич, пытавшийся поджечь ЖД-оборудование, назвал себя нацистом

Он получил задание в мессенджере поджечь железнодорожное оборудование. Получив координаты, мужчина взял зажигательную смесь и поджёг релейный шкаф. Кроме того, выяснилось, что этот же омич наносил надписи на фасадах зданий в общественных местах, дискредитирующие действующую власть РФ. Ведутся следственные мероприятия.