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Японский депутат Судзуки назвал причину популярности БРИКС

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что популярность БРИКС среди многих стран связана с политической и экономической стабильностью России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Причина того, что в последнее время наблюдается определённый ажиотаж с вступлением в БРИКС, в политической и экономической стабильности России», — заявил депутат.

Судзуки также считает, что Россия укрепляется в роли мировой энергетической державы. Странам-участникам БРИКС принадлежит 80% мировых энергоресурсов, добавил он.

По его словам, несмотря на переход к углеродной нейтральности к 2050 году, влияние и вес нефти и газа будут значительными.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что экономическое господство стран БРИКС уже формируется, и западные страны ничего не смогут с этим сделать.

22 октября в Казани открывается саммит БРИКС под председательством России.

БРИКС