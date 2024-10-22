Японский депутат Судзуки назвал причину популярности БРИКС

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Причина того, что в последнее время наблюдается определённый ажиотаж с вступлением в БРИКС, в политической и экономической стабильности России», — заявил депутат.
Судзуки также считает, что Россия укрепляется в роли мировой энергетической державы. Странам-участникам БРИКС принадлежит 80% мировых энергоресурсов, добавил он.
По его словам, несмотря на переход к углеродной нейтральности к 2050 году, влияние и вес нефти и газа будут значительными.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что экономическое господство стран БРИКС уже формируется, и западные страны ничего не смогут с этим сделать.
22 октября в Казани открывается саммит БРИКС под председательством России.