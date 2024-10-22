36 стран, шесть организаций: 22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС

Казанский саммит ознаменуется еще и тем, что впервые саммит группы состоится в формате «десятки» с учетом пяти новых участников, которых приняли в прошлом году. Помимо Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии в Казань приедут и другие представители стран глобального Юга и Востока, которые хотят сотрудничать с БРИКС.