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36 стран, шесть организаций: 22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС

22 октября в Казани открывается XVI саммит БРИКС. Это событие станет ключевым событием российского председательства в организации.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что участие в мероприятии примут 36 стран и шесть международных организаций. Кроме того, на саммит приедет и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Казанский саммит ознаменуется еще и тем, что впервые саммит группы состоится в формате «десятки» с учетом пяти новых участников, которых приняли в прошлом году. Помимо Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии в Казань приедут и другие представители стран глобального Юга и Востока, которые хотят сотрудничать с БРИКС.

Глава Экспертного совета БРИКС, проректор Высшей школы экономики Виктория Панова объяснила, почему столько стран хотят вступить в БРИКС и кто из иностранных лидеров приедет на саммит в Казань.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что присутствие других стран, таких как Сербия или Турция, на саммите БРИКС вызовет возмущение со стороны Европейского союза и Североатлантического альянса.

Ранее стал известен график встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Казани. Российский президент проведет на полях саммита примерно 15 двусторонних встреч. Он встретится с главами Китая, Индии, Турции и Ирана. Встречи запланированы на 22, а также 23 октября.

БРИКС