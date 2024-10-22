Президент Путин присвоил награды медикам, инженеру и водителю из Челябинской области

Государственные награды получили сразу семь жителей Челябинской области. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен 21 октября на официальном портале правовой информации.
Пятеро челябинцев работают в медицинской сфере. Фармацевта Областного аптечного склада Татьяну Мирянину наградили медалью Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения.
Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены три специалиста — заведующая отделением Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Елена Ермак, а также врачи ГБУЗ ЧОКБ Виктор Мартыненко и Дмитрий Романюго. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено старшей медсестре Областной клинической больницы Ольге Хмелевой.
Награду за многолетнюю добросовестную работу также получил водитель «Автотранспортное управление» Анатолий Тарханов. А «Заслуженным энергетиком РФ» стал инженер «Мечел-Энерго» Андрей Завдовьев.