Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Путин присвоил награды медикам, инженеру и водителю из Челябинской области

Семеро жителей Челябинской области получили государственные награды.

Источник: Комсомольская правда

Государственные награды получили сразу семь жителей Челябинской области. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен 21 октября на официальном портале правовой информации.

Пятеро челябинцев работают в медицинской сфере. Фармацевта Областного аптечного склада Татьяну Мирянину наградили медалью Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения.

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены три специалиста — заведующая отделением Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Елена Ермак, а также врачи ГБУЗ ЧОКБ Виктор Мартыненко и Дмитрий Романюго. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено старшей медсестре Областной клинической больницы Ольге Хмелевой.

Награду за многолетнюю добросовестную работу также получил водитель «Автотранспортное управление» Анатолий Тарханов. А «Заслуженным энергетиком РФ» стал инженер «Мечел-Энерго» Андрей Завдовьев.

Путин Владимир