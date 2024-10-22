Президент Путин присвоил награды медикам, инженеру и водителю из Челябинской области

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены три специалиста — заведующая отделением Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Елена Ермак, а также врачи ГБУЗ ЧОКБ Виктор Мартыненко и Дмитрий Романюго. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено старшей медсестре Областной клинической больницы Ольге Хмелевой.