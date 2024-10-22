Уральский полпред Артем Жога встретился с министром ЖКХ России и главой ДНР

Во время встречи прошло обсуждение формирования нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в котором принимают участие все заинтересованные муниципальные, региональные и федеральные органы власти, а также работы регионов-шефов в ДНР, Луганской Народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Особое внимание обратили на подготовку к отопительному периоду на Донбассе и темпах восстановления жилья и инфраструктуры.