Лидия Рогожинская вновь стала министром спорта Самарской области

На протяжении последних трех лет Рогожинская исполняла обязанности министра спорта. Она заняла этот пост после увольнения Сергея Кобылянского в июне 2022 года при экс-губернаторе Дмитрии Азарове. Впервые Лидия Рогожинская получила должность без приставки «врио» в феврале 2024 года, когда бывший глава региона вновь назначил ее министром спорта после своего избрания на второй срок.