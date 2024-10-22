Лидия Рогожинская вновь стала министром спорта Самарской области

Лидия Рогожинская снова заняла пост министра спорта Самарской области. Она вступила в должность на срок полномочий главы региона. Об этом сообщает OBOZ.INFO.
Свой карьерный путь Лидия Рогожинская начала в 2009 году, когда возглавила управление спорта высших достижений в департаменте физической культуры и спорта. С 7 октября 2013 года она работала заместителем министра и руководила департаментом.
На протяжении последних трех лет Рогожинская исполняла обязанности министра спорта. Она заняла этот пост после увольнения Сергея Кобылянского в июне 2022 года при экс-губернаторе Дмитрии Азарове. Впервые Лидия Рогожинская получила должность без приставки «врио» в феврале 2024 года, когда бывший глава региона вновь назначил ее министром спорта после своего избрания на второй срок.
Напомним, 21 октября были объявлены новые назначения в правительстве региона. Кадровые перестановки произошли в Минлесхозе и Минтрансе Самарской области.