Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учения по формированию теробороны стартовали в Минске

В мероприятиях примут участие должностные лица Мингорисполкома, администраций и военных комиссариатов.

Источник: Telegram / Витебский облисполком

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Учения по формированию территориальной обороны начались во вторник в Минске, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Продлятся мероприятия до 23 октября, руководит ими начальник управления теробороны — замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

В ней участие примут сотрудники Минского городского исполнительного комитета, а также администраций районов и военных комиссариатов белорусской столицы.

«Цель тренировки — совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления территориальной обороны в управлении формированием территориальных войск».

сказали в ведомстве.

Ополчение и тероборона

Задачу создать в Беларуси вооруженные отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, ранее поставил президент страны Александр Лукашенко. Летом 2023 года он подписал закон «О народном ополчении».

В соответствии с ним граждане республики смогут добровольно принимать участие в вооруженной защите государства. Ополчение дает возможность непризванным гражданам защищать с оружием в руках страну и помогать в этом правоохранительным органам.

Что касается территориальной обороны, то в Беларуси создано семь зон, в которых могут формироваться подразделения этого рода войск (в шести областях и Минске).