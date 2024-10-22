Учения по формированию теробороны стартовали в Минске

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Учения по формированию территориальной обороны начались во вторник в Минске, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
Продлятся мероприятия до 23 октября, руководит ими начальник управления теробороны — замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил.
В ней участие примут сотрудники Минского городского исполнительного комитета, а также администраций районов и военных комиссариатов белорусской столицы.
«Цель тренировки — совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления территориальной обороны в управлении формированием территориальных войск».
Ополчение и тероборона
Задачу создать в Беларуси вооруженные отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, ранее поставил президент страны Александр Лукашенко. Летом 2023 года он подписал закон «О народном ополчении».
В соответствии с ним граждане республики смогут добровольно принимать участие в вооруженной защите государства. Ополчение дает возможность непризванным гражданам защищать с оружием в руках страну и помогать в этом правоохранительным органам.
Что касается территориальной обороны, то в Беларуси создано семь зон, в которых могут формироваться подразделения этого рода войск (в шести областях и Минске).