В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Результате евроререндума в Молдавии можно считать политическим мошенничеством, поскольку люди, которые живут в Молдавии, высказались против изменений конституции, считает оппозиционный депутат парламента Денис Уланов.
«Политическое мошенничество — вот что это было. Результаты референдума в Молдавии ясно говорят о выражении воли народа. Против высказались от 51% до 95% граждан, реально проживающих в стране, по районам. В итоге судьба референдума определилась голосами граждан, которые уже много лет живут в США и ЕС — людей, утративших связь с реальной обстановкой в Молдавии», — написал Уланов в соцсетях.
По его словам, законность этого референдума находится под большим вопросом.
«С помощью репрессий, атмосферы страха, уничтожения реальной оппозиции и маниакального подавления всех возможных гражданских прав партия “Действие и солидарность” (ПДС) “вытянула” этот референдум. Но ничего не помогло. Страна показала ПДС их истинное место в новейшей истории».
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей. Таким образом, по данным ЦИК, за евроинтеграцию проголосовали 751 235 избирателей, против — 737 639.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника — Официального монитора Республики Молдова.