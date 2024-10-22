В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством

«Политическое мошенничество — вот что это было. Результаты референдума в Молдавии ясно говорят о выражении воли народа. Против высказались от 51% до 95% граждан, реально проживающих в стране, по районам. В итоге судьба референдума определилась голосами граждан, которые уже много лет живут в США и ЕС — людей, утративших связь с реальной обстановкой в Молдавии», — написал Уланов в соцсетях.