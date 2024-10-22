Россия и Белоруссия дорабатывают систему по взаимному признанию виз

«В рамках соглашения предусматривается, что Россия и Беларусь будут взаимно признавать визы и другие документы, дающие право на въезд и пребывание иностранцев на их территории, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Чтобы запустить этот процесс, нужно отладить межведомственный обмен данными о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о фактах пересечения границы».