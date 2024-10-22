Россия и Белоруссия дорабатывают систему по взаимному признанию виз

МИНСК, 22 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжают техническую доработку и синхронизацию национальных систем обмена сведениями о разрешениях на въезд для граждан третьих стран с целью начала реализации соглашения о взаимном признании виз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов.
«В рамках соглашения предусматривается, что Россия и Беларусь будут взаимно признавать визы и другие документы, дающие право на въезд и пребывание иностранцев на их территории, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Чтобы запустить этот процесс, нужно отладить межведомственный обмен данными о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о фактах пересечения границы».
По его словам, «сейчас минцифры России и МВД Беларуси продолжают техническую доработку и синхронизацию национальных систем обмена такого рода сведениями». «МИД России в рамках своей компетенции обеспечивает дипломатическое сопровождение внутригосударственных процедур, которые необходимы для скорейшего вступления соглашения в силу», — добавил дипломат.
Грызлов подчеркнул, что работа идет и профильные ведомства двух стран активно включены в этот процесс. «Наш абсолютный приоритет — обеспечить прозрачность и безопасность. Если для этого потребуется чуть больше времени, чем планировалось изначально, то, на мой взгляд, лучше немного подождать, но сделать всё максимально качественно», — заметил он.
Глава российской дипмиссии напомнил, что межправительственное соглашение о взаимном признании виз было подписано в Минске 19 июня 2020 года. «Документ ратифицирован обеими сторонами. Его основной целью является создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения российско-белорусской границы иностранцами и лицами без гражданства. Напомню, что по действующим правилам они не могут пересекать ее сухопутный участок, поскольку там отсутствуют пункты пропуска, предназначенные для международного сообщения», — отметил он.