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Аксенов назначил глав Минприроды и Минобрнауки Крыма

Славгородская и Лаврик сохранили свои посты.

Источник: пресс-служба главы Крыма

В Крыму назначили министров экологии и природных ресурсов, а также образования, науки и молодежи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Так, министром экологии и природных ресурсов Крыма стала Ольга Славгородская. Она также заняла пост главного государственного инспектора республики. Министром образования, науки и молодежи Аксенов назначил Валентину Лаврик. Глава Крыма отметил, что подписал соответствующие указы. Эти документы опубликованы на сайте Совета министров.

«Желаю назначенным руководителям плодотворной работы и успешного достижения всех поставленных целей».

отметил Аксенов