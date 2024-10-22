Аксенов назначил глав Минприроды и Минобрнауки Крыма

В Крыму назначили министров экологии и природных ресурсов, а также образования, науки и молодежи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Так, министром экологии и природных ресурсов Крыма стала Ольга Славгородская. Она также заняла пост главного государственного инспектора республики. Министром образования, науки и молодежи Аксенов назначил Валентину Лаврик. Глава Крыма отметил, что подписал соответствующие указы. Эти документы опубликованы на сайте Совета министров.
«Желаю назначенным руководителям плодотворной работы и успешного достижения всех поставленных целей».