Сергей Лукин: Комитет Совета Федерации поддержал закон о дачной амнистии

21 октября сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Москве.
В ходе заседания сенаторы рассмотрели ряд федеральных законов и законопроектов.
Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин представил федеральный закон, касающийся «дачной амнистии». Он предполагает внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на обеспечение законных интересов граждан при государственной регистрации прав на принадлежащее им недвижимое имущество. А именно, значительно упрощает порядок регистрации при соблюдении ряда условий.
Во-первых, у владельца должно быть право собственности на земельный участок.
— Так называемая «дачная амнистия» теперь будет распространяться и на вспомогательные объекты бытовой недвижимости, расположенные на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). К таким объектам относятся — сараи, бани, теплицы, навесы, хозблоки, погреба, колодцы, летние кухни и другие хозяйственные постройки, — отметил сенатор Лукин. — Кроме того, под действие закона попадают двухквартирные дома блокированной застройки.
Он также обратил внимание, что положения закона не применяются к объектам недвижимости, которые в судебном порядке были признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.
В процессе «легализации» сведения о хозпостройках будут вноситься в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации, поэтому регистрируемые объекты должны быть учтены в государственном или техническом реестре домовладения до 1 января 2013 года.
Упрощенный порядок оформления также будет действовать и в отношении домов на две семьи блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года. По словам сенатора, жалобы на сложности в этой сфере неоднократно встречались в обращениях граждан.
— По статистике на территории 62 субъектов РФ расположено более 66 тысяч жилых двухквартирных домов блокированной застройки, построенных в период с 1850 по 1998 г., на которые отсутствуют правоустанавливающие документы, — рассказал сенатор Лукин. — Ранее была практика строить дома на две семьи под одной крышей, с общей стеной и двумя отдельными входами, а вот коммуникации и земельный участок, как правило, были общие. Это и создавало проблемы с регистрацией прав. Новый закон позволит их решить.
Сенатор пояснил, чтобы воспользоваться «дачной амнистией» необходимо предоставить в Росреестр документы, подтверждающие право собственности, а также технический план, который готовит кадастровый инженер на основе декларации (ее заполняет сам правообладатель) или проектной документации на объект недвижимости.
Закон о «дачной амнистии» действует с 2006 года. За это время им воспользовались более 15 млн. заявителей. Принятия нового закона поможет сэкономить время и средства граждан.
Серей Лукин напомнил, что в начале года также продлили «амнистию» для сооружений садовых товариществ общего пользования — охранных постов, котельных, складов
Так что до 2031 года у россиян еще есть время оформить и дома, и хозпостройки, и иные дачные сооружения по упрощенной схеме с минимальными затратами.