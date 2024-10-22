Сергей Лукин: Комитет Совета Федерации поддержал закон о дачной амнистии

— По статистике на территории 62 субъектов РФ расположено более 66 тысяч жилых двухквартирных домов блокированной застройки, построенных в период с 1850 по 1998 г., на которые отсутствуют правоустанавливающие документы, — рассказал сенатор Лукин. — Ранее была практика строить дома на две семьи под одной крышей, с общей стеной и двумя отдельными входами, а вот коммуникации и земельный участок, как правило, были общие. Это и создавало проблемы с регистрацией прав. Новый закон позволит их решить.