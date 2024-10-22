Мэр Казани рассказал, какие достопримечательности стоит посетить

КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Мэр Казани Ильсур Метшин в интервью РИА Новости посоветовал гостям города посетить Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, собор Казанской иконы Божией матери и обязательно — современные объекты, а также попробовать перемячи, зур бэлиш и чак-чак.
«Спрашивать у меня, какие объекты в Казани лучше посетить — все равно, что узнавать у ребенка, кого он больше любит: маму или папу. Конечно, нельзя не увидеть Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, восстановленный собор Казанской иконы Божией матери, наши старинные мечети, комплекс университетских зданий».
Но чтобы почувствовать современную Казань, по словам мэра, обязательно нужно посетить современные объекты — казанские парки, набережные, экстрим-парк «Урам», новую национальную библиотеку и новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, которое откроет свои двери как раз к саммиту.
«А что касается нашей национальной кухни, она вкусная и разнообразная. Уверен, нашим гостям придутся по душе перемячи с бульоном, зур бэлиш, казылык, токмач и, конечно, наш медовый золотой чак-чак».