Мэр Казани рассказал, какие достопримечательности стоит посетить

«Спрашивать у меня, какие объекты в Казани лучше посетить — все равно, что узнавать у ребенка, кого он больше любит: маму или папу. Конечно, нельзя не увидеть Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, восстановленный собор Казанской иконы Божией матери, наши старинные мечети, комплекс университетских зданий».