Песков сообщил, что Путин уже находится в Казани

«Президент уже в Казани», — сказал представитель Кремля. По его словам, изменений в графике нет, «все по плану».
В Казани президент примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября. УПутина начнется серия двусторонних встреч с участниками саммита БРИКС, а вечером состоится неформальный обед для глав делегаций. В частности, президент РФ по отдельности побеседует с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Основная программа запланирована на следующие два дня. Состоятся заседания в узком и расширенном составах, а также встреча в формате «БРИКС плюс» / «аутрич» с участием почти 40 государств. Во время общей дискуссии участники саммита обсудят сотрудничество государств БРИКС на международной арене, урегулирование региональных конфликтов, финансовое взаимодействие внутри объединения и дальнейшее расширение состава. Всего в мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.
У Путина продолжатся и двусторонние контакты — за время форума он проведет встречи практически со всеми присутствующими лидерами. Итоги саммита глава российского государства подведет на пресс-конференции 24 октября.