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Песков сообщил, что Путин уже находится в Казани

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин работает в Казани, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Президент уже в Казани», — сказал представитель Кремля. По его словам, изменений в графике нет, «все по плану».

В Казани президент примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября. УПутина начнется серия двусторонних встреч с участниками саммита БРИКС, а вечером состоится неформальный обед для глав делегаций. В частности, президент РФ по отдельности побеседует с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Основная программа запланирована на следующие два дня. Состоятся заседания в узком и расширенном составах, а также встреча в формате «БРИКС плюс» / «аутрич» с участием почти 40 государств. Во время общей дискуссии участники саммита обсудят сотрудничество государств БРИКС на международной арене, урегулирование региональных конфликтов, финансовое взаимодействие внутри объединения и дальнейшее расширение состава. Всего в мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.

У Путина продолжатся и двусторонние контакты — за время форума он проведет встречи практически со всеми присутствующими лидерами. Итоги саммита глава российского государства подведет на пресс-конференции 24 октября.

БРИКС
Песков Дмитрий
Путин Владимир