Песков сообщил, что Путин уже находится в Казани

Основная программа запланирована на следующие два дня. Состоятся заседания в узком и расширенном составах, а также встреча в формате «БРИКС плюс» / «аутрич» с участием почти 40 государств. Во время общей дискуссии участники саммита обсудят сотрудничество государств БРИКС на международной арене, урегулирование региональных конфликтов, финансовое взаимодействие внутри объединения и дальнейшее расширение состава. Всего в мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.