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Появился документ по громким перестановкам в правительстве Омской области

Решение губернатора Омской области Виталия Хоценко о громкой перестановке в региональном правительстве обрело юридическое обрамление.

Источник: SuperOmsk.ru

Напомним, что в субботу, 19 октября 2024 года, глава региона сообщил, что на пост заместителя председателя правительства Омской области назначен Иван Колесник. Он будет курировать министерства спорта, культуры, образования и управление по молодежной политике. Исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Степанова.

В свою очередь Иван Кротт в статусе министра образования сосредоточится на вопросах развития системы образования в должности руководителя профильного министерства.

В соответствии с опубликованным документом с 21 октября 2024 года Иван Колесник освобождается от прежней должности.

«Освободить министра спорта Омской области Колесника Ивана Андреевича от замещаемой государственной должности Омской области 21 октября 2024 года», — говорится в тексте распоряжения за подписью первого вице-губернатора Рустама Мингазова.

Согласно аналогичному документу, от прежней должности 21 октября 2024 года освобождается и Иван Кротт.