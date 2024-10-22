Появился документ по громким перестановкам в правительстве Омской области

Напомним, что в субботу, 19 октября 2024 года, глава региона сообщил, что на пост заместителя председателя правительства Омской области назначен Иван Колесник. Он будет курировать министерства спорта, культуры, образования и управление по молодежной политике. Исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Степанова.