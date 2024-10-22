КНДР отвергла обвинения в отправке войск на Украину

СЕУЛ, 22 окт — РИА Новости. Представитель Северной Кореи при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их «беспочвенными слухами», передает южнокорейское агентство Рёнхап.
Сообщается, что представитель КНДР назвал обвинения «беспочвенными слухами», заявив, что отношения с Москвой являются «законными и основанными на сотрудничестве».
Представитель Министерства по делам объединения Южной Кореи в ответ заявил, что Северная Корея никогда не признавала ранее развертывание своих солдат, поскольку это было бы расценено как незаконный акт.
Ранее посольство России в Республике Корея также заявило, что сотрудничество между Россией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда «Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям».
Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.
Ранее президент России Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком «никого не просила» и в этом нет «никакой необходимости».