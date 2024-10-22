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Самарская губдума согласовала назначение Максима Ковалева на пост вице-губернатора

Депутаты Самарской губернской думы согласились с назначением Максима Ковалева на пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Решение было принято на заседании регионального парламента во вторник, 22 октября.

Кандидатуру Максима Ковалева внес на рассмотрение Самарской губернской думы глава региона Вячеслав Федорищев. «Максим Владимирович прошел очень большой путь в правоохранительных органах и очень заслуженно был признан одним из героев специальной военной операции. Уже сейчас, работая исполняющим обязанности, он показывает свой профессионализм здесь в Самарской области. Прошу поддержать его кандидатуру», — сказал губернатор на заседании регионального парламента.

Максим Ковалев руководил отрядом Управления координации деятельности подразделений Росгвардии «Беркут-С». В августе текущего года он был назначен первым заместителем губернатора и главой администрации губернатора Вологодской области.

На этом посту Максим Ковалев курировал общественную безопасность, охрану общественного порядка и координировал работу комитета гражданской защиты и социальной безопасности, а также мобилизационного управления. Однако в сентябре чиновник покинул пост.