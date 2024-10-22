Самарская губдума согласовала назначение Максима Ковалева на пост вице-губернатора

Кандидатуру Максима Ковалева внес на рассмотрение Самарской губернской думы глава региона Вячеслав Федорищев. «Максим Владимирович прошел очень большой путь в правоохранительных органах и очень заслуженно был признан одним из героев специальной военной операции. Уже сейчас, работая исполняющим обязанности, он показывает свой профессионализм здесь в Самарской области. Прошу поддержать его кандидатуру», — сказал губернатор на заседании регионального парламента.