Самарская губдума согласовала назначение Максима Ковалева на пост вице-губернатора

Кандидатуру Максима Ковалева внес на рассмотрение Самарской губернской думы глава региона Вячеслав Федорищев. «Максим Владимирович прошел очень большой путь в правоохранительных органах и очень заслуженно был признан одним из героев специальной военной операции. Уже сейчас, работая исполняющим обязанности, он показывает свой профессионализм здесь в Самарской области. Прошу поддержать его кандидатуру», — сказал губернатор на заседании регионального парламента.
Максим Ковалев руководил отрядом Управления координации деятельности подразделений Росгвардии «Беркут-С». В августе текущего года он был назначен первым заместителем губернатора и главой администрации губернатора Вологодской области.
На этом посту Максим Ковалев курировал общественную безопасность, охрану общественного порядка и координировал работу комитета гражданской защиты и социальной безопасности, а также мобилизационного управления. Однако в сентябре чиновник покинул пост.