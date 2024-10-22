В Челябинске назначили временного главу города

Решение о назначении Алексея Лошкина на пост главы города приняли депутаты городской думы с помощью заочного голосования. Ранее исполнявший эти обязанности Александр Астахов сложил полномочия по собственному желанию. Меж тем, новый мэр Челябинска уже завёл страницу во «ВКонтакте».
— Я приступаю к работе в качестве временно исполняющего полномочия главы города. Я родился и живу в Челябинске и готов развивать свой город, делать его лучше, комфортнее, современнее, безопаснее, — написал в своих соцсетях Алексей Лошкин. — Вижу для себя большое количество направлений для приложения сил. Буду много ездить по городу, встречаться с жителями, разбираться в каждой ситуации. Есть проблемы, которые можно решить оперативно. Какие-то вопросы потребуют больше времени. Но я убеждён, что вместе с вами в конструктивном диалоге мы их разрешим.
Напомним, должность главы Челябинска освободилась после того, как Наталья Котова стала членом Совета Федерации вместо Маргариты Павловой. Исполняющим обязанности градоначальника местные депутаты выбрали заместителя мэра по городскому хозяйству Александра Астахова. Всего за пост мэра борются 29 кандидатов. Конкурс по выборам нового главы города проведут 7 ноября.