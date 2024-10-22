В Челябинске назначили временного главу города

— Я приступаю к работе в качестве временно исполняющего полномочия главы города. Я родился и живу в Челябинске и готов развивать свой город, делать его лучше, комфортнее, современнее, безопаснее, — написал в своих соцсетях Алексей Лошкин. — Вижу для себя большое количество направлений для приложения сил. Буду много ездить по городу, встречаться с жителями, разбираться в каждой ситуации. Есть проблемы, которые можно решить оперативно. Какие-то вопросы потребуют больше времени. Но я убеждён, что вместе с вами в конструктивном диалоге мы их разрешим.