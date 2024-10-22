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Екатерина Кузьмичева возглавила фракцию «Единой России» в Самарской губернской думе

Руководителем фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе избрана Екатерина Кузьмичева. Решение принято по итогам тайного голосования на заседании президиума регионального политического совета областного отделения партии во вторник, 22 октября.

Источник: Коммерсантъ

До этого Екатерина Кузьмичева руководила комиссией по социальной политике, образованию и здравоохранению в городской думе Тольятти, затем была депутатом Госдумы шестого созыва от Самарской области. После этого Екатерину Кузьмичеву избрали депутатом Самарской губернской думы шестого созыва по Ставропольскому одномандатному округу № 8. Затем она стала депутатом регионального парламента седьмого созыва по указанному округу и возглавила комитет по законодательству, законности и правопорядку, а также стала членом комитета по образования и науке.

До последнего времени фракцию «Единой России» в региональном парламенте возглавляла Марина Антимонова. На заседании президиума регионального политсовета партии она подала прошение об уходе с должности. Оно было удовлетворено.