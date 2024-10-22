Екатерина Кузьмичева возглавила фракцию «Единой России» в Самарской губернской думе

До этого Екатерина Кузьмичева руководила комиссией по социальной политике, образованию и здравоохранению в городской думе Тольятти, затем была депутатом Госдумы шестого созыва от Самарской области. После этого Екатерину Кузьмичеву избрали депутатом Самарской губернской думы шестого созыва по Ставропольскому одномандатному округу № 8. Затем она стала депутатом регионального парламента седьмого созыва по указанному округу и возглавила комитет по законодательству, законности и правопорядку, а также стала членом комитета по образования и науке.