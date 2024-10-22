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Снопков: потеря рынков Запада и Украины в Беларуси полностью компенсирована

Первый вице-премьер рассказал, как страна решила проблемы с экспортом, которые возникли из-за санкций.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Несмотря на санкции, объемы экспорта Беларуси приближаются к 50 миллиардов в долларовом эквиваленте, сообщил в парламенте первый вице-премьер республики Николай Снопков, передает корреспондент Sputnik.

Снопков пояснил, что такие объемы — это цель пятилетки.

«“Потерянные” на рынках стран Запада и Украины объемы экспорта не просто компенсированы за истекший год, а существенно превышены. Полностью восстановлены физические объемы поставок основных конъюнктурных товаров», — отметил вице-премьер.