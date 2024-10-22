Жителя Омска задержали за поджог ж/д оборудования по заданию из Telegram

ОМСК, 22 окт — РИА Новости. Житель Омска, намеревавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, задержан по подозрению в поджоге железнодорожного оборудования, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
Сотрудники УФСБ совместно с полицейскими задержали 27-летнего омича, который поджег релейный шкаф на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Во время допроса мужчина признал вину и сознался, что является сторонником нацистской идеологии.
«Он инициативно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ. После этого на фигуранта в мессенджере Telegram вышел “связной” с заданием поджечь железнодорожное оборудование по указанным в сообщении координатам. Далее, используя розжиг и самодельно изготовленную зажигательную смесь, фигурант совершил умышленный поджог релейного шкафа, в результате чего было уничтожено находящееся внутри электрооборудование», — сообщили в пресс-службе.
Также он на фасадах зданий в общественных местах оставлял надписи, дискредитирующие власти, утверждают в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти».