Жителя Омска задержали за поджог ж/д оборудования по заданию из Telegram

«Он инициативно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ. После этого на фигуранта в мессенджере Telegram вышел “связной” с заданием поджечь железнодорожное оборудование по указанным в сообщении координатам. Далее, используя розжиг и самодельно изготовленную зажигательную смесь, фигурант совершил умышленный поджог релейного шкафа, в результате чего было уничтожено находящееся внутри электрооборудование», — сообщили в пресс-службе.