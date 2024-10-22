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На Западе одной фразой отреагировали на заявление Путина

Журналист Боуз одной фразой отреагировал на слова Путина о ядерном оружии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил в соцсети X внимание на слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины.

«Владимир Путин четко обозначил позицию России по вопросу наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдет», — говорится в публикации.

На прошлой неделе российский лидер заявил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, добавив, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, он назвал заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, провокацией.

Путин Владимир