Вице-премьер правительства Калининградской области Дмитрий Кусков покинул пост

Вице-премьер регионального правительства Дмитрий Кусков покинул пост. Соответствующий указ подписал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Документ появился на сайте правительства.
«Указ вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 октября 2024 года», — говорится в документе. Кто теперь займёт освободившуюся должность, пока неизвестно.
Кусков ушёл с поста 14 октября. В его полномочия входили вопросы, связанные с экономическим и промышленным развитием региона, предпринимательством и потребительским рынком, приватизацией госимущества и госохраной объектов культурного наследия.
В 2021 году Дмитрия Кускова назначил вице-премьером бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов.