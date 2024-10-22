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Вице-премьер правительства Калининградской области Дмитрий Кусков покинул пост

Кто займёт освободившуюся должность, пока неизвестно.

Источник: Reuters

Вице-премьер регионального правительства Дмитрий Кусков покинул пост. Соответствующий указ подписал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Документ появился на сайте правительства.

«Указ вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 октября 2024 года», — говорится в документе. Кто теперь займёт освободившуюся должность, пока неизвестно.

Кусков ушёл с поста 14 октября. В его полномочия входили вопросы, связанные с экономическим и промышленным развитием региона, предпринимательством и потребительским рынком, приватизацией госимущества и госохраной объектов культурного наследия.

В 2021 году Дмитрия Кускова назначил вице-премьером бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов.