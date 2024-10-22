Голосование на выборах в Молдове было организовано хорошо, считают в ЕС

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Процесс голосования на президентских выборах и еврореферендуме в Молдове был организован хорошо, но проходил якобы в условиях «опасений по поводу иностранного вмешательства», об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии.
Заявление касается проведения голосования в Молдове.
«Согласно предварительным выводам и заключениям Международной миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, оба процесса голосования были хорошо организованы».
В ЕС также утверждают, что агитация якобы проходила в обстановке «характеризующейся опасениями по поводу незаконного иностранного вмешательства и дезинформации».
«Мы приветствуем результаты конституционного референдума, на котором молдавский народ выразил желание связать свое будущее с ЕС», — отмечается в документе.
В заявлении подчеркивается, что в Брюсселе будут внимательно следить за развитием событий в ходе второго тура президентских выборов 3 ноября и на парламентских выборах в 2025 году, также пишет РИА Новости.
Президентские выборы и еврореферендум в Молдове
Выборы президента и конституционный референдум прошли 20 октября в Молдове.
На пост президента претендовали 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее, в гонке за кресло президента участвовали бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновски, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Центризбирком принял решение организовать 228 избирательных участков за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.
Указанные кандидаты встретятся во втором туре, который должен пройти не раньше, чем через две недели после первого.
На конституционный референдум был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет».
После обработки 100% протоколов известно, что 50,39% тех, кто участвовал в нем, высказались за изменение конституции, 49,61% выступили против.
Ранее председатель ЦИК Анжелика Караман сообщила, что закон, принятый при помощи референдума, будет опубликован в специальном издании «Официального вестника» (Monitorul oficial), датой его принятия будет указан день голосования.
После того как стали известны первые предварительные результаты президентских выборов и референдума Майя Санду выступила с заявлением о том, что некие «преступные группы вместе с иностранными силами» якобы попытались «скомпрометировать демократический процесс» в республике.
Реакция Москвы.
Майя Санду должна предоставить доказательства иностранного вмешательства в выборы в Молдове, о котором она заявила накануне, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По мнению Пескова, прошедшие выборы показали, что очень много людей в Молдове не являются сторонниками действующего президента Майи Санду, даже в условиях несвободной избирательной кампании. Он напомнил, что оппозиционные силы в республике зачастую не имели возможности заниматься агитацией, электоральным процессом, их задерживали, подвергали допросам, не пускали в страну. Также молдавские власти закрывали оппозиционные СМИ, блокировали интернет-ресурсы.
По ее мнению, кульминацией этой масштабной антироссийской кампании стало решение под надуманным предлогом открыть в России, где проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования в Москве. При том, что в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот.
По итогам подсчета голосов на данном этапе можно сделать вывод, что результаты голосования для руководства Молдавии и их западных спонсоров неутешительны, продвигаемый ими проект интеграции страны в Евросоюз не получил однозначной поддержки, отметила Захарова.