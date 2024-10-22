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Голосование на выборах в Молдове было организовано хорошо, считают в ЕС

В ЕС дали оценку процессу голосования на президентских выборах и еврореферендуме в Молдове.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Процесс голосования на президентских выборах и еврореферендуме в Молдове был организован хорошо, но проходил якобы в условиях «опасений по поводу иностранного вмешательства», об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии.

Заявление касается проведения голосования в Молдове.

«Согласно предварительным выводам и заключениям Международной миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, оба процесса голосования были хорошо организованы».

говорится в документе, отмечает РИА Новости.

В ЕС также утверждают, что агитация якобы проходила в обстановке «характеризующейся опасениями по поводу незаконного иностранного вмешательства и дезинформации».

«Мы приветствуем результаты конституционного референдума, на котором молдавский народ выразил желание связать свое будущее с ЕС», — отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что в Брюсселе будут внимательно следить за развитием событий в ходе второго тура президентских выборов 3 ноября и на парламентских выборах в 2025 году, также пишет РИА Новости.

Президентские выборы и еврореферендум в Молдове

Выборы президента и конституционный референдум прошли 20 октября в Молдове.

На пост президента претендовали 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее, в гонке за кресло президента участвовали бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновски, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

Центризбирком принял решение организовать 228 избирательных участков за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.

По итогам обработки всех 2219 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала действующий глава государства Майя Санду — 42,45% (656 354), на втором месте — экс-генпрокурор Александр Стояногло с 25,98% (401 726). Такие предварительные данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы после обработки 100% протоколов голосования.

Указанные кандидаты встретятся во втором туре, который должен пройти не раньше, чем через две недели после первого.

На конституционный референдум был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет».

После обработки 100% протоколов известно, что 50,39% тех, кто участвовал в нем, высказались за изменение конституции, 49,61% выступили против.

Ранее председатель ЦИК Анжелика Караман сообщила, что закон, принятый при помощи референдума, будет опубликован в специальном издании «Официального вестника» (Monitorul oficial), датой его принятия будет указан день голосования.

После того как стали известны первые предварительные результаты президентских выборов и референдума Майя Санду выступила с заявлением о том, что некие «преступные группы вместе с иностранными силами» якобы попытались «скомпрометировать демократический процесс» в республике.

Реакция Москвы.

Майя Санду должна предоставить доказательства иностранного вмешательства в выборы в Молдове, о котором она заявила накануне, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, прошедшие выборы показали, что очень много людей в Молдове не являются сторонниками действующего президента Майи Санду, даже в условиях несвободной избирательной кампании. Он напомнил, что оппозиционные силы в республике зачастую не имели возможности заниматься агитацией, электоральным процессом, их задерживали, подвергали допросам, не пускали в страну. Также молдавские власти закрывали оппозиционные СМИ, блокировали интернет-ресурсы.

Избирательная кампания в Молдове велась властями антидемократическими, тоталитарными методами с задействованием административного ресурса и применением репрессий против оппозиционных политиков и независимых СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, кульминацией этой масштабной антироссийской кампании стало решение под надуманным предлогом открыть в России, где проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования в Москве. При том, что в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот.

По итогам подсчета голосов на данном этапе можно сделать вывод, что результаты голосования для руководства Молдавии и их западных спонсоров неутешительны, продвигаемый ими проект интеграции страны в Евросоюз не получил однозначной поддержки, отметила Захарова.

ЕС