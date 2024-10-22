Голосование на выборах в Молдове было организовано хорошо, считают в ЕС

По мнению Пескова, прошедшие выборы показали, что очень много людей в Молдове не являются сторонниками действующего президента Майи Санду, даже в условиях несвободной избирательной кампании. Он напомнил, что оппозиционные силы в республике зачастую не имели возможности заниматься агитацией, электоральным процессом, их задерживали, подвергали допросам, не пускали в страну. Также молдавские власти закрывали оппозиционные СМИ, блокировали интернет-ресурсы.