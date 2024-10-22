«Сам будешь ездить»: мэр Уфы отчитал Константина Паппе.

— Я хочу привести пример. У нас куратор строительного объекта шакшинского моста живет в Инорсе. Когда перекрыли мост, он пересел на общественный транспорт. На автобусе со станции «Спортивная» доезжает до ЖД вокзала. Дальше по акции «Счастливый час» доезжает до Бульвара Ибрагимова. Дорога ему обходится в 28 рублей. На общественном транспорте быстрее и выгоднее ездить, — рассказал Паппе.