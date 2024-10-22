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«Сам будешь ездить»: мэр Уфы отчитал Константина Паппе

«Сам будешь ездить»: мэр Уфы отчитал Константина Паппе.

Источник: Башинформ

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе на оперативном совещании в мэрии предложил жителям города ездить на общественном транспорте в период перекрытия шакшинского моста.

— Я хочу привести пример. У нас куратор строительного объекта шакшинского моста живет в Инорсе. Когда перекрыли мост, он пересел на общественный транспорт. На автобусе со станции «Спортивная» доезжает до ЖД вокзала. Дальше по акции «Счастливый час» доезжает до Бульвара Ибрагимова. Дорога ему обходится в 28 рублей. На общественном транспорте быстрее и выгоднее ездить, — рассказал Паппе.

Радмир Мавлиев пообещал подарить Паппе транспортную карту, если он не закончит строительство моста в установленные сроки.

— Константин Павлович, вы нарвались, конечно. Если не откроете в срок объект, я вам сам эту «счастливую карту» куплю ладно, — отреагировал мэр на выступление Константина Паппе.