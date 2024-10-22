ГТК отреагировал на запрет о перемещении по Латвии авто на белорусских номерах. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Сообщается, что вступающий с 31 октября 2024 года в силу запрет, касающийся перемещения по территории Латвии легковых автомобилей на белорусских номерах, скажется на обычных людях, которые имеют родственные связи, на туристах, путешественниках.
В таможне обратили внимание на то, что решение латвийской стороны противоречит принципам цивилизованного общества по причине того, что оно направлено на ущемление возможностей и интересов своих же граждан.
В ГТК заметили, что только за последние выходные через пункт пропуска «Григоровщина» («Патерниеки») в Латвию, а также из нее проследовало около 800 автомобилей. Среди них многие пересекали белорусско-латвийскую границу именно по семейным причинам.
В ведомстве напомнили, что с 31 октября по территории Латвии будет запрещено передвигаться на легковых авто, которые зарегистрированы в Беларуси и соответствующих коду ТНВЭД 8703. Речь идет о транспортных средствах, предназначенных для перевозки людей вместимостью менее 10 человек.
Также указанный запрет распространяется на автобусы, которые осуществляют регулярные международные автомобильные перевозки между Беларусью и Латвией, но за исключением тех случаев, когда данные транспортные средства соответствуют позиции 8703.
В таможенном комитете уточнили, что допускается использование в дорожном движении на территории Латвии белорусских транспортных средств, которые предназначены для дипломатических и консульских представительств.
«Информация по запрету и исключениям из него официально получена Генеральным консульством Республики Беларусь в Даугавпилсе от Министерства иностранных дел Латвии», — пояснили в ГТК.
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