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Андрей Бочаров провел стратегическую сессию по развитию волгоградского АПК

В планах нарастить объем продукции.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Андрей Бочаров 22 октября провел стратегическую сессию, на которой обсуждали развитие агропромышленного комплекса Волгоградской области. Чиновники и аграрии готовятся к реализации имеющих государственное значение проектов, рассчитанных на 2030 — 2036 годы, сообщили в обладмине.

«АПК по праву занимает одно из ведущих мест в региональной экономике и социальной сфере, является важной составной частью формирования ВРП Волгоградской области», — отметил Бочаров.

Аграрии региона намерены выполнить все планы на 2024 год. В перспективе на следующее десятилетие АПК планирует нарастить объем продукции до 460 миллиардов рублей, инвестиций — до 340 миллиардов. А доля агропромышленного сектора в ВРП региона намерены вырастить до 14,8%. Для этого развивают центры мелиорации, селекции и семеноводства, переработки и другие. Отдельное внимание — кадрам.