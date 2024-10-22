Андрей Бочаров провел стратегическую сессию по развитию волгоградского АПК

Аграрии региона намерены выполнить все планы на 2024 год. В перспективе на следующее десятилетие АПК планирует нарастить объем продукции до 460 миллиардов рублей, инвестиций — до 340 миллиардов. А доля агропромышленного сектора в ВРП региона намерены вырастить до 14,8%. Для этого развивают центры мелиорации, селекции и семеноводства, переработки и другие. Отдельное внимание — кадрам.