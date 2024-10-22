Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о планах юридически оспорить результат референдума о евроинтеграции Молдавии, где сторонники конституционных изменений в поддержку евроинтеграции победили с незначительным перевесом.
«Это ни о чем (разница голосов на референдуме — ред.), и мы будем это оспаривать юридически».
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника — Официального монитора Республики Молдова.