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Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии

Шор: оппозиция намерена юридически оспорить результаты референдума.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о планах юридически оспорить результат референдума о евроинтеграции Молдавии, где сторонники конституционных изменений в поддержку евроинтеграции победили с незначительным перевесом.

«Это ни о чем (разница голосов на референдуме — ред.), и мы будем это оспаривать юридически».

сказал Шор в эфире «Соловьев Live».

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.

В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.

Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника — Официального монитора Республики Молдова.