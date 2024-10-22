В мэрии Красноярске опровергли слухи об отставке Вадима Войцеховского

Причиной слухов стали сообщения в СМИ и жалобы жителей о провале дорожного ремонта в уходящем году.
Однако администрация оперативно отреагировала на эти слухи, опровергнув информацию об увольнении Войцеховского. По официальным заявлениям, он остается на своем рабочем месте.
Тем не менее, ситуация с дорожным ремонтом в Красноярске остается напряженной. Прокуратура края уже выявила нарушения сроков ремонта на пяти участках города, а также выявила существенные недостатки в качестве работ на транспортной развязке на Пашенном и переезде через Северное шоссе.
Эти факты вызвали волну критики в адрес городских властей и стали предметом обсуждения в обществе.
Вадим Войцеховский, курирующий вопросы дорожного хозяйства, пока не стал давать комментарии по поводу сложившейся ситуацию, предложив обращаться за комментариями в департамент информационной политики.