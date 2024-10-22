В мэрии Красноярске опровергли слухи об отставке Вадима Войцеховского

Тем не менее, ситуация с дорожным ремонтом в Красноярске остается напряженной. Прокуратура края уже выявила нарушения сроков ремонта на пяти участках города, а также выявила существенные недостатки в качестве работ на транспортной развязке на Пашенном и переезде через Северное шоссе.