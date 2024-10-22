Сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину выпестованными США собаками

19 октября КНДР заявила об обнаружении обломков беспилотника в районе Пхеньяна. Эксперты народной республики считают, что этот БПЛА относится к типу, который использует профильное южнокорейское командование, отвечающее за операции с дронами. Представитель Министерства обороны КНДР сказал, что подобный аппарат был показан во время празднования Дня вооруженных сил Республики Корея. Официальный представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея в ответ на просьбу прокомментировать это сообщение заявил, что военные не могут подтвердить утверждения Пхеньяна.