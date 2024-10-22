Сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину выпестованными США собаками

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, выразила мнение, что Южная Корея и Украина «одинаковые, как две капли воды», назвав два государства «невоспитанными собаками, выпестованными США». Об этом говорится в ее комментарии, опубликованным Центральным телеграфным агентством Кореи.
«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США», — говорится в комментарии.
Сестра Ким Чен Ына также вновь подвергла критике южнокорейскую сторону в связи с инцидентами вокруг нарушения воздушного пространства КНДР беспилотниками из Южной Кореи. Ким Ён Чжон отметила, что следственные органы КНДР продолжают расследование инцидентов. «И никто не знает, какими будут наше возмездие и отмщение», — добавила она.
19 октября КНДР заявила об обнаружении обломков беспилотника в районе Пхеньяна. Эксперты народной республики считают, что этот БПЛА относится к типу, который использует профильное южнокорейское командование, отвечающее за операции с дронами. Представитель Министерства обороны КНДР сказал, что подобный аппарат был показан во время празднования Дня вооруженных сил Республики Корея. Официальный представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея в ответ на просьбу прокомментировать это сообщение заявил, что военные не могут подтвердить утверждения Пхеньяна.