Олбани
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Сочи вручил горожанами знаки почета «Отцовская доблесть»

Главы многодетных семей Сочи впервые получили знаки почета «Отцовская доблесть».

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин и руководитель депутатского корпуса Виктор Филонов вручили горожанам знаки отличия «Отцовская доблесть». Это произошло впервые в истории города.

Награду получили семь глав многодетных семей. В их числе представители духовенства, казачества, правоохранительных органов, сотрудники коммунальных организаций, участники спецоперации.

«Главы многодетных семей рассказали, как помогают сыновьям и дочерям с учебой, поделились радостью за их достижения. И сами папы подают достойный пример, трудятся на благо города, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, участвуют в социальных и просветительских проектах, защищают Родину на полях спецоперации», — написал в своем телеграм-канале Андрей Прошунин.

Церемония награждения состоялась в Городском Собрании Сочи в рамках празднования Дня отца на курорте.

Ранее в конкурсе «Суперпапа» определили лучших пап Сочи.