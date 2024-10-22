Мэр Сочи вручил горожанами знаки почета «Отцовская доблесть»

Мэр Сочи Андрей Прошунин и руководитель депутатского корпуса Виктор Филонов вручили горожанам знаки отличия «Отцовская доблесть». Это произошло впервые в истории города.
Награду получили семь глав многодетных семей. В их числе представители духовенства, казачества, правоохранительных органов, сотрудники коммунальных организаций, участники спецоперации.
«Главы многодетных семей рассказали, как помогают сыновьям и дочерям с учебой, поделились радостью за их достижения. И сами папы подают достойный пример, трудятся на благо города, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, участвуют в социальных и просветительских проектах, защищают Родину на полях спецоперации», — написал в своем телеграм-канале Андрей Прошунин.
Церемония награждения состоялась в Городском Собрании Сочи в рамках празднования Дня отца на курорте.
Ранее в конкурсе «Суперпапа» определили лучших пап Сочи.