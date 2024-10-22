Министерству юстиции обновили функции

В частности, в положении два пункта, касающиеся функций министерства, изложены в новой редакции:
- участие в формировании национального законодательства, направленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и гражданина, суверенитета РК, устойчивое и поступательное развитие казахстанского общества и государства, путем участия в разработке и реализации общегосударственной стратегии развития, координации, а также ведения законопроектной работы, анализа, совершенствования, систематизации законодательства РК, проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, организации проведения научной правовой, научной лингвистической экспертиз по проектам законов, а также научной антикоррупционной экспертизы по проектам нормативных правовых актов;
- организация проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, научной правовой, научной лингвистической экспертиз по проектам законов и международных договоров, участницей которых намеревается стать РК, а также проектам международных договоров, подлежащих ратификации.
Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что Министерству иностранных дел расширили полномочия.