Иванишвили рассказал о предложении Грузии повоевать три-четыре дня с Россией

«Если бы сегодня у власти были эти люди, то есть представители украинской власти и их союзники, которые хотели открыть второй фронт в Грузии, я хотел бы задать вопрос любому из наших граждан: есть ли у вас сомнения, что здесь действительно бы был второй фронт?» — говорил Гарибашвили на заседании парламента в ноябре 2022 года (цитата по Mtavari Arkhi).