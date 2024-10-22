Елена Церетели опровергла обвинения в пропаже 23 млн из бюджета Петербурга

В Петербурге прошли обыски в Фонде развития субъектов малого и среднего предпринимательства по делу о «распиле» городского бюджета. Как выяснили правоохранители, в 2021 году правительство Северной столицы и некоммерческий фонд заключили соглашение, по которому должны были открыть 10 центров. На это выделились субсидии на сумму почти 23 млн рублей. Но ни одной организации так и не открыли, а заказчику предоставили фиктивные документы. Поэтому было возбуждено уголовное дело. Ситуацию прокомментировала советник губернатора Петербурга и председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Елена Церетели. По ее словам, в период ее руководства фонд вел свою деятельность в соответствии требованиями Комитета по промышленной политике, инновациям и торговли. Об этом пишет РБК.