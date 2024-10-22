Глава МИД Белоруссии назвал мечтой Минска членство в БРИКС

Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров — ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.