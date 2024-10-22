Глава МИД Белоруссии назвал мечтой Минска членство в БРИКС

Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров — ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
«Мы, конечно, очень ожидаем, что вот этот статус будет Беларуси предоставлен. Мы считаем, что в силу своего политического и экономического развития мы вправе рассчитывать на участие в этом проекте».
Он подчеркнул, что практически по всем политическим вопросам Минск является единомышленником с теми странами, которые входят в БРИКС, даже с учетом недавнего расширения организации. «Со всеми у нас ровные, хорошие отношения, со многими — даже выходящие на уровень стратегического партнерства», — сказал глава МИД.
Он отметил, что на данный момент Минск может только периодически, по приглашению страны-председателя БРИКС, принимать участие в мероприятиях организации. Рыженков заявил, что это «категорически мало» для Белоруссии, которая хочет пользоваться всеми преимуществами, вытекающими из сотрудничества с этой организацией.
«А уже статус партнера дает права, как я понимаю, принимать участие во всех мероприятиях организации, участвовать в разных механизмах, торгово-экономических, финансовых инструментах, в гуманитарных проектах, каких-то политических. Но в формате партнеров. Да, без права решающего голоса», — отметил он.
Министр пояснил, что это пока рассуждает гипотетически, потому что как раз сейчас в Казани, где проходит саммит организации, и вырабатываются критерии, требования и права стран-партнеров БРИКС.
«Конечно, вопрос членства — это наша мечта», — добавил Рыженков.