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Российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани. Видео

Российский истребитель сопроводил борт председателя КНР Си Цзиньпина около Казани, свидетельствует видео, которое было снято с китайского самолета. На них видно, как самолет сопровождает в качестве эскорта российский военный самолет.

О том, что российские самолеты вылетели на сопровождение борта Си Цзиньпина, сообщило Синьхуа. Фотографии с самолетом также опубликовало китайское издание Chinanews.

Си Цзиньпин прилетел в Россию, в Казань, на саммит БРИКС. Он пройдет 22—24 октября.

БРИКС