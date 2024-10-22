Российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани. Видео

О том, что российские самолеты вылетели на сопровождение борта Си Цзиньпина, сообщило Синьхуа. Фотографии с самолетом также опубликовало китайское издание Chinanews.
Си Цзиньпин прилетел в Россию, в Казань, на саммит БРИКС. Он пройдет
Российский истребитель сопроводил борт председателя КНР Си Цзиньпина около Казани, свидетельствует видео, которое было снято с китайского самолета. На них видно, как самолет сопровождает в качестве эскорта российский военный самолет.
О том, что российские самолеты вылетели на сопровождение борта Си Цзиньпина, сообщило Синьхуа. Фотографии с самолетом также опубликовало китайское издание Chinanews.
Си Цзиньпин прилетел в Россию, в Казань, на саммит БРИКС. Он пройдет