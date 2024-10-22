В Крыму уточнили список национализированного имущества

«Конкретизирован перечень объектов, относящихся к ПАО “Укрсоцбанк”, АО “Международный детский медицинский центр “Чайка”, ООО “КАРАКАШ АГРО”, АО “Пансионат “Прибрежный”, а также имущество гражданина Ермакова Евгения Петровича — украинского бизнесмена, совладельца крупной торговой сети”, — написал Константинов в своем Telegram-канале по итогам пленарного заседания.
Он также подчеркнул, что работа по выявлению активов преступников, поддерживающих террористический киевский режим, в Крыму продолжается.
17 октября правительство Севастополя прияло решение о национализации Публичного акционерного общества «Севастопольгаз», принадлежавшего украинским олигархам.
В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.
Национализация в Крыму.
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»).
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель «Вилла Елена» в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.