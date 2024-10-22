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В Крыму уточнили список национализированного имущества

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Крыму конкретизировали перечень национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Соответствующее решение внесены в закон о вопросах управления республиканской собственностью на сессии Госсовета Крыма во вторник, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Конкретизирован перечень объектов, относящихся к ПАО “Укрсоцбанк”, АО “Международный детский медицинский центр “Чайка”, ООО “КАРАКАШ АГРО”, АО “Пансионат “Прибрежный”, а также имущество гражданина Ермакова Евгения Петровича — украинского бизнесмена, совладельца крупной торговой сети”, — написал Константинов в своем Telegram-канале по итогам пленарного заседания.

Он также подчеркнул, что работа по выявлению активов преступников, поддерживающих террористический киевский режим, в Крыму продолжается.

17 октября правительство Севастополя прияло решение о национализации Публичного акционерного общества «Севастопольгаз», принадлежавшего украинским олигархам.

В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.

Национализация в Крыму.

В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.

Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»).

Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.

В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель «Вилла Елена» в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.