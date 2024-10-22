Дебаты Санду и Стояногло могут состояться до конца недели

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Дебаты баллотирующейся на второй срок Майи Санду и бывшего генпрокурора Молдавии, выходца из Гагаузии Александра Стояногло могут состояться до конца этой недели, сообщил во вторник руководитель пресс-службы администрации президента Адриан Бэлуцел.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Накануне на брифинге Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее страны и дальнейший путь Молдавии. Одновременно с таким же предложением к оппонентке выступил и сам Стояногло.
«Информирую вас о ходе обсуждений по подготовке дебатов между кандидатами. Мы предложили в четверг на этой неделе предложить гражданам это обсуждение как можно быстрее. День дебатов пока обсуждается — однако мы предлагаем сделать это раньше, хотя бы в пятницу, чтобы кандидаты успели съездить по округам в выходные… Мы принимаем условия, которые они просят для участия», — написал Бэлуцел в своем Telegram-канале.
По его словам, представители Стояногло отказались от проведения дебатов на национальном телевидении и предложили площадку, не связанную с телеканалами. Также предварительно было решено, что на дебатах будет два модератора.
«Мы считаем, что граждане заслуживают дебатов как можно скорее и это важнее, чем условия, в которых они организованы», — пояснил Бэлуцел.
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.