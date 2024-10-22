Дебаты Санду и Стояногло могут состояться до конца недели

«Информирую вас о ходе обсуждений по подготовке дебатов между кандидатами. Мы предложили в четверг на этой неделе предложить гражданам это обсуждение как можно быстрее. День дебатов пока обсуждается — однако мы предлагаем сделать это раньше, хотя бы в пятницу, чтобы кандидаты успели съездить по округам в выходные… Мы принимаем условия, которые они просят для участия», — написал Бэлуцел в своем Telegram-канале.