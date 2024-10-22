Россия принимает лидеров стран БРИКС: она далека от изоляции — Bloomberg

Лидеры 32 стран (по другим данным, 36 стран — Прим. ред.), а также высшие должностные лица региональных организаций и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примут участие в трехдневном саммите, который начался во вторник в Казани, пишет Bloomberg. На XVI саммит БРИКС прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Африки Сирил Рамафоса, а также лидеры новых членов БРИКС — Ирана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Эфиопии. Путин планирует провести двусторонние встречи со многими из них, а также с такими гостями, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Всего у российского президента запланировано 14 двусторонних встреч.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который в воскресенье отменил свою поездку в Казань из-за травмы головы, примет участие по видеосвязи.
Хотя БРИКС привлекает все больше внимания в качестве политического и экономического противовеса Западу, сохраняется напряженность в отношении ее руководства и сомнения насчет ее влияния, пишет Bloomberg.
Использование национальных валют
Например, мнения членов группы разделились по поводу усилий по снижению зависимости от доллара как мировой резервной валюты и целесообразности дальнейшего расширения группировки. Члены БРИКС выступают за более широкое использование национальных валют в двусторонней торговле, хотя некоторые страны, включая Индию, противятся попыткам продвигать китайский юань в качестве альтернативной резервной валюты.
Россия подготовила доклад, в котором излагаются возможные изменения в международных расчетах между странами БРИКС, направленные на обход глобальной финансовой системы.
На саммите Россия планирует выдвинуть идею дедолларизации платежной системы, передает Bloomberg. Однако Китай считает эту задачу «слишком амбициозной», заявил Ван Ивэй, директор Центра европейских исследований при Университете Жэньминь в Пекине.
Расширение БРИКС
Однако на саммите в Казани вряд ли будет достигнуто соглашение о расширении. Индия выступает против дальнейшего расширения группы и настаивает на статусе «стран-партнеров БРИКС» без права голоса для заинтересованных стран. Она хочет уберечь группу от превращения в антиамериканский орган, в котором доминируют Китай и Россия, утверждает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Бразилия и Южная Африка разделяют точку зрения Индии: любая попытка ослабить влияние ЮАР путем приглашения Нигерии или Марокко в БРИКС встретит сопротивление, заявили официальные лица ЮАР.
Расширение БРИКС — это явный признак того, что глобальный баланс сил меняется.
Британский экономист Джим О'Нил, который впервые ввел аббревиатуру BRIC в 2001 году, сказал, что расширение сделало группу «крайне политизированной».
Однако Индия и ОАЭ отвергают любые попытки представить членство в БРИКС как признак того, что Глобальный Юг находится в оппозиции к Западу, поскольку у государства Персидского залива хорошие отношения со странами Запада, включая США, а Индия рассматривает БРИКС как «платформу для решения глобальных вопросов».
Влияние БРИКС
Тем не менее Bloomberg отмечает, что влияние БРИКС растет.
Тот факт, что так много стран хотят присоединиться к БРИКС, свидетельствует о растущем спросе на международные связи, независимые от Запада, убежден Федор Лукьянов, российский политолог, председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике».
«Этот саммит — своего рода ответный удар Путина, — заявил директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии* Александр Габуев**. — Российский президент представляет конфликт с Украиной как первый шаг в разрушении старого мирового порядка и построении нового. И БРИКС является самой мощной и представительной структурой».
* Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии внесен в список нежелательных организаций
** Александр Габуев внесен в список иноагентов