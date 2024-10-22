Россия принимает лидеров стран БРИКС: она далека от изоляции — Bloomberg

Лидеры 32 стран (по другим данным, 36 стран — Прим. ред.), а также высшие должностные лица региональных организаций и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примут участие в трехдневном саммите, который начался во вторник в Казани, пишет Bloomberg. На XVI саммит БРИКС прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Африки Сирил Рамафоса, а также лидеры новых членов БРИКС — Ирана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Эфиопии. Путин планирует провести двусторонние встречи со многими из них, а также с такими гостями, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Всего у российского президента запланировано 14 двусторонних встреч.