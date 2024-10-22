Европарламент одобрил кредит Киеву на €35 млрд под доходы от активов РФ

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге одобрил предложенный Еврокомиссией (ЕК) механизм выделения Киеву кредита в €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.
За проголосовали 518 евродепутатов, против высказались 56 парламентариев, еще 61 депутат воздержался. «Таким образом мы посылаем четкий сигнал о том, что мы используем доходы от российских замороженных активов для [финансирования] Украины», — отметила председатель ЕП Роберта Метсола.
После одобрения Европарламентом вопрос выделения Украине €35 млрд должен рассмотреть Совет ЕС, что, как ожидается, произойдет до конца этой недели. При этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, курирующий в Еврокомиссии попытки экспроприировать суверенные активы РФ, замороженные в юрисдикциях ЕС, подчеркнул, что Киев получит кредит только при выполнении предварительных политических условий ЕС, которые будут закреплены в отдельном меморандуме.
Кредит в €35 млрд со стороны ЕС призван стать частью кредитной линии Группы семи, которая должна составить в общей сложности $50 млрд, или €45 млрд. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони выразил надежду, что, возможно, остальные страны G7 «могут выделить немного больше средств», тогда Еврокомиссия «сможет немного снизить европейскую часть кредита €35 млрд».
В юрисдикциях стран ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов ЦБ РФ на сумму около €220 млрд. Действия Еврокомиссии по экспроприации доходов от суверенных активов РФ основаны на принятом ЕК в январе 2024 года постановлении, что доходы от реинвестирования замороженных активов якобы не являются собственностью России. Большинство экспертов как в России, так и в мире считают этот тезис юридически ничтожным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследования причастных к этому. По его словам, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.