В Казани в рамках саммита БРИКС начал работу пресс-центр. Мероприятие проходит в «Казань Экспо».
Точное количество представителей прессы неизвестно. Эта информация носит конфиденциальный характер. Однако ранее говорили, что аккредитацию пройдут более двух тысяч журналистов из 59 стран.
В пресс-центре организовали международный вещательный центр. Там журналисты могут вести трансляции в свои страны. Для них оборудовали около 300 рабочих мест с доступом в интернет. А на большом экране ведется прямая трансляция основных мероприятий саммита.
Напомним, в Казань на саммит БРИКС прибыл президент России Владимир Путин. Мероприятие проходит с 22 по 24 октября.