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В Казани в рамках саммита БРИКС начал работу пресс-центр

Там журналисты могут вести трансляции в свои страны.

Источник: Комсомольская правда

В Казани в рамках саммита БРИКС начал работу пресс-центр. Мероприятие проходит в «Казань Экспо».

Точное количество представителей прессы неизвестно. Эта информация носит конфиденциальный характер. Однако ранее говорили, что аккредитацию пройдут более двух тысяч журналистов из 59 стран.

В пресс-центре организовали международный вещательный центр. Там журналисты могут вести трансляции в свои страны. Для них оборудовали около 300 рабочих мест с доступом в интернет. А на большом экране ведется прямая трансляция основных мероприятий саммита.

Напомним, в Казань на саммит БРИКС прибыл президент России Владимир Путин. Мероприятие проходит с 22 по 24 октября.