В Самарской Губдуме изменится состав пяти комитетов

Как ранее сообщалось, комитет по здравоохранению, у руля которого с 2021 года стояла Марина Сидухина, возглавила Анна Дубасова, заместителем председателя комитета по культуре стал Михаил Усов, а в состав комитета по ЖКХ вошел Олег Гладунов, ранее работавший в комитета по промышленности.