В Омске выдвинули кандидата на пост ректора политеха

Павел Корчагин окончил в 1994 году Сибирский автомобильно-дорожный институт, в 1997-м — аспирантуру, после чего работал в этом вузе. С 2015 по 2016 год Павел Корчагин являлся директором Омского автотранспортного колледжа. А в 2016 году занял в СибАДИ должность проректора по научной работе. С 1 мая 2022 года — проректор по научной работе и цифровой трансформации. Стаж научно-педагогической деятельности Павла Александровича превышает 27 лет, а управленческий опыт насчитывает более 19 лет.