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В Омске выдвинули кандидата на пост ректора политеха

Наблюдательный совет ОмГТУ под председательством Виталия Хоценко рекомендовал кандидатуру на должность ректора вуза. Как сообщает во вторник, 22 октября 2024 года, пресс-служба облправительства, Минобразования и науки РФ рекомендуют на эту должность Павла Корчагина, который на данный момент является и. о. ректора ОмГТУ.

Павел Корчагин окончил в 1994 году Сибирский автомобильно-дорожный институт, в 1997-м — аспирантуру, после чего работал в этом вузе. С 2015 по 2016 год Павел Корчагин являлся директором Омского автотранспортного колледжа. А в 2016 году занял в СибАДИ должность проректора по научной работе. С 1 мая 2022 года — проректор по научной работе и цифровой трансформации. Стаж научно-педагогической деятельности Павла Александровича превышает 27 лет, а управленческий опыт насчитывает более 19 лет.

Напомним, Павел Корчагин был назначен исполняющим обязанности ректора политеха в марте 2024 года, сменив на этом посту Василия Фефелова.