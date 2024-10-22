Касымбек доложил Токаеву о ситуации с отоплением в Астане

Так, в новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 из запланированных 24 школ, 9 из них — в рамках нацпроекта «Комфортная школа». До нового года будет построено 6 студенческих общежитий почти на 4,5 тысячи мест, 4 из них уже функционируют. Женис Касымбек также сообщил, что на сегодняшний день в столице благоустроено порядка 170 дворовых и общественных пространств, отремонтировано более 70 улиц. Планируется высадить миллион деревьев и кустарников.