Касымбек доложил Токаеву о ситуации с отоплением в Астане

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы. Отмечено, что по всем ключевым экономическим показателям в столице наблюдается положительная динамика.
Так, объем инвестиций за 9 месяцев этого года составил 1 трлн 140 млрд тенге, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года.
Президенту было также доложено о ходе отопительного сезона. Благодаря запуску в прошлом году газовой тепловой станции (ГТС) «Юго-Восток», первого этапа ГТС «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3 впервые в городе обеспечен профицит тепла. Данные объекты жизнеобеспечения дали Астане более 1100 Гкал/час. До конца года планируется завершить вторую очередь ГТС «Туран», что обеспечит выработку дополнительных 250 Гкал/час. Кроме того, начались работы по строительству ГТС «Тельмана» и проектирование ГТС «Юго-Запад» с общей мощностью 970 Гкал/час.
Глава государства был проинформирован и о возведении социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении строительства жилищных комплексов — долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья.
Так, в новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 из запланированных 24 школ, 9 из них — в рамках нацпроекта «Комфортная школа». До нового года будет построено 6 студенческих общежитий почти на 4,5 тысячи мест, 4 из них уже функционируют. Женис Касымбек также сообщил, что на сегодняшний день в столице благоустроено порядка 170 дворовых и общественных пространств, отремонтировано более 70 улиц. Планируется высадить миллион деревьев и кустарников.
По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры, дальнейшему развитию и благоустройству Астаны. В последний раз Женис Касымбек был у президента в августе этого года, где рассказал президенту о развитии столицы. Тогда сообщалось, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Женис Касымбек тогда рассказал о проводимой системной работе по завершению жилых комплексов-долгостроев.