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Владимир Путин наградил две многодетные семьи из Воронежской области

Соответствующий указ опубликован 21 октября.

Источник: пресс-служба правительства Воронежской области

Две воронежские многодетные семьи были удостоены государственных наград за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Медалями ордена «Родительская слава» награждены Сергей и Юлия Соколовы, а также Александр и Вера Спирины. Указ президента России Владимира Путина разместили на портале официального опубликования правовых актов в понедельник, 21 октября.

Сергей и Юлия Соколовы воспитывают семерых детей: четверых мальчиков и трех девочек. Старший сын в этом году окончил университет, младшему исполнилось три года.

Медаль ордена «Родительская слава» вручают семьям, которые воспитали четырех и более детей. Денежное вознаграждение составляет 200 тыс. рублей.

РИА «Воронеж» писало, что Владимир Путин присвоил звание заслуженного лесовода Российской Федерации ведущему научному сотруднику лаборатории Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии Виктору Кострикину.

Путин Владимир