Владимир Путин наградил две многодетные семьи из Воронежской области

Две воронежские многодетные семьи были удостоены государственных наград за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Медалями ордена «Родительская слава» награждены Сергей и Юлия Соколовы, а также Александр и Вера Спирины. Указ президента России Владимира Путина разместили на портале официального опубликования правовых актов в понедельник, 21 октября.
Сергей и Юлия Соколовы воспитывают семерых детей: четверых мальчиков и трех девочек. Старший сын в этом году окончил университет, младшему исполнилось три года.
Медаль ордена «Родительская слава» вручают семьям, которые воспитали четырех и более детей. Денежное вознаграждение составляет 200 тыс. рублей.
РИА «Воронеж» писало, что Владимир Путин присвоил звание заслуженного лесовода Российской Федерации ведущему научному сотруднику лаборатории Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии Виктору Кострикину.