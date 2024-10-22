Владимир Путин наградил две многодетные семьи из Воронежской области

Две воронежские многодетные семьи были удостоены государственных наград за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Медалями ордена «Родительская слава» награждены Сергей и Юлия Соколовы, а также Александр и Вера Спирины. Указ президента России Владимира Путина разместили на портале официального опубликования правовых актов в понедельник, 21 октября.