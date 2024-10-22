Сергей Рындин стал новым заместителем уральского полпреда

Новым заместителем полпреда президента России в Уральском ФО назначен Сергей Рындин. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Распоряжение подписал 22 октября руководитель Администрации главы государства Антон Вайно. О Рындине известно, что более десяти лет он проработал в управлении президента по внутренней политике. Последние два с половиной года отвечал за новые регионы. Является кандидатом юридических наук.
Напомним, ранее новым полпредом на Урале стал Артем Жога. Он сменил Владимира Якушева, перебравшегося в Совет Федерации.