Сергей Рындин стал новым заместителем уральского полпреда

Распоряжение подписал 22 октября руководитель Администрации главы государства Антон Вайно. О Рындине известно, что более десяти лет он проработал в управлении президента по внутренней политике. Последние два с половиной года отвечал за новые регионы. Является кандидатом юридических наук.