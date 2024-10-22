Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Рындин стал новым заместителем уральского полпреда

Последние два с половиной года он отвечал за новые регионы.

Новым заместителем полпреда президента России в Уральском ФО назначен Сергей Рындин. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Распоряжение подписал 22 октября руководитель Администрации главы государства Антон Вайно. О Рындине известно, что более десяти лет он проработал в управлении президента по внутренней политике. Последние два с половиной года отвечал за новые регионы. Является кандидатом юридических наук.

Напомним, ранее новым полпредом на Урале стал Артем Жога. Он сменил Владимира Якушева, перебравшегося в Совет Федерации.